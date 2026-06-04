Анита Цой рассказала про поставки своих домашних заготовок в Китай
Анита Цой рассказала спецкору НСН про первый экспорт «Цойкиных рецептов» в Поднебесную и раскрыла, какие продукты из её линейки особенно приглянулись китайским покупателям.
Певица, народная артистка РФ Анита Цой в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказала спецкору НСН о том, что продукция ее компании «Цойкины рецепты» впервые была продана в Китай.
«Я стала первым амбассадором органической продукции в России. Это очень важный шаг, так как сегодня одним из самых важных вопросов является тема экологии, озеленения планеты, оздоровления нации. Видимо, Роскачество увидело во мне сподвижника. Мы сейчас осуществляем программу поддержания органических ферм. Я построила заводик, но производство не успевает за спросом. Сейчас сложнее стало строить новые теплицы, приобретать новую землю. Роскачество помогло найти мне таких же органиков. Мы в том году провели эксперимент. Мы созвонились, я отправила свои семена и удобрения в ряд ферм, мы к ним приехали, посмотрели, как устроено производство. Я очень много внимания обращаю на чистоту производства, на умение грамотно вести все дела — начиная от бухгалтерии, заканчивая сдачей продукции. В этом году мы заключили ряд договоров с тремя компаниями. Таким образом мне удалось решить свои задачи, а коллегам — удержаться на рынке в это сложное время. Их органические фермы теперь получают от нас заказы», — сказала собеседница НСН.
Цой рассказала, какие продукты завоевали интерес азиатской аудитории и как адаптируется традиционный борщ под местный вкус.
«Буквально два дня назад состоялась первая поставка за границу. Это оказалось не так просто. Продукция "Цойкины рецепты" отправилась в Китай. Я была потрясена. Китайцы выбрали маринованные огурцы и помидоры, а также заправку для борща. Они научились варить борщ, им показалось, что это вкусный азиатский суп, если в него класть рис и кимчи. Они считают, что эту продукцию ждет успех на их рынке. Мы, конечно, рады, что и органическое кимчи пошло в ход. Мы идем спокойно, аккуратно, но даже в такое непростое время находим, как нам всем дружно продолжать развиваться», — отметила Цой.
Под брендом выпускаются готовые кулинарные наборы («боксы») и полуфабрикаты премиум‑класса. В ассортименте — корейские блюда (кимчи, бибимбап, токпокки), а также адаптированные европейские и азиатские позиции. Проект стартовал в середине 2020‑х годов как расширение личного бренда певицы, он опирается на её публичный образ, интерес аудитории к корейской кухне и тренд на готовые решения для питания.
Ранее Цой в беседе со спецкором НСН заявила, что сегодня во всех отраслях экономики очень важен креатив.
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