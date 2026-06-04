Цой рассказала, какие продукты завоевали интерес азиатской аудитории и как адаптируется традиционный борщ под местный вкус.



«Буквально два дня назад состоялась первая поставка за границу. Это оказалось не так просто. Продукция "Цойкины рецепты" отправилась в Китай. Я была потрясена. Китайцы выбрали маринованные огурцы и помидоры, а также заправку для борща. Они научились варить борщ, им показалось, что это вкусный азиатский суп, если в него класть рис и кимчи. Они считают, что эту продукцию ждет успех на их рынке. Мы, конечно, рады, что и органическое кимчи пошло в ход. Мы идем спокойно, аккуратно, но даже в такое непростое время находим, как нам всем дружно продолжать развиваться», — отметила Цой.

Под брендом выпускаются готовые кулинарные наборы («боксы») и полуфабрикаты премиум‑класса. В ассортименте — корейские блюда (кимчи, бибимбап, токпокки), а также адаптированные европейские и азиатские позиции. Проект стартовал в середине 2020‑х годов как расширение личного бренда певицы, он опирается на её публичный образ, интерес аудитории к корейской кухне и тренд на готовые решения для питания.

Ранее Цой в беседе со спецкором НСН заявила, что сегодня во всех отраслях экономики очень важен креатив.

