Союзники США призывают Трампа начать наземное вторжение в Иран

Они призывают американского лидера Дональда Трампа перейти к более жёстким действиям против Ирана — вплоть до наземного вторжения и захвата ключевого нефтяного терминала на острове Харг. Некоторые чиновники считают, что Тегеран не пойдёт на уступки по Ормузскому проливу и ядерной программе без силового давления, а затяжной конфликт отпугивает инвесторов и туристов.

Страны Залива опасаются повторения событий марта—апреля, когда США и Израиль наносили массированные удары по Ирану, а Тегеран отвечал тысячами дронов и ракет, летевших через Персидский залив. Отмечается, что единства среди ближневосточных союзников США больше нет.

Намёки Вашингтона на полномасштабную агрессию по отношению к Тегерану означают вывод эскалации в регионе на новый уровень напряжённости, сказал НСН генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

