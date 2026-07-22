Союзники США призывают Трампа начать наземное вторжение в Иран
Часть союзников США из числа арабских монархий Персидского залива, разочаровались в затянувшейся войне, сообщает Bloomberg.
Они призывают американского лидера Дональда Трампа перейти к более жёстким действиям против Ирана — вплоть до наземного вторжения и захвата ключевого нефтяного терминала на острове Харг. Некоторые чиновники считают, что Тегеран не пойдёт на уступки по Ормузскому проливу и ядерной программе без силового давления, а затяжной конфликт отпугивает инвесторов и туристов.
Страны Залива опасаются повторения событий марта—апреля, когда США и Израиль наносили массированные удары по Ирану, а Тегеран отвечал тысячами дронов и ракет, летевших через Персидский залив. Отмечается, что единства среди ближневосточных союзников США больше нет.
Намёки Вашингтона на полномасштабную агрессию по отношению к Тегерану означают вывод эскалации в регионе на новый уровень напряжённости, сказал НСН генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
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