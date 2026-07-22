Алиев: Россия неспособна снабжать клиентов нефтью из-за ударов Украины
Россия из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов, вызванных ударами украинских беспилотников, больше не способна обеспечивать нефтью и газом даже своих традиционных партнёров в прежних объёмах, сообщает Minval.
Об этом во время визита в Германию заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «В связи с выводом из строя российских нефтеперерабатывающих заводов Россия не может поставлять традиционным клиентам столько нефтепродуктов, сколько ей хотелось бы», — заявил глава государства журналистам.
По его словам, Азербайджан может увеличить поставки нефти в Европу и, в частности, в ФРГ. «Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR», - отметил президент.
В Госдуме предупредили Азербайджан о рисках сближения с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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