Алиев: Россия неспособна снабжать клиентов нефтью из-за ударов Украины

Об этом во время визита в Германию заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. «В связи с выводом из строя российских нефтеперерабатывающих заводов Россия не может поставлять традиционным клиентам столько нефтепродуктов, сколько ей хотелось бы», — заявил глава государства журналистам.

По его словам, Азербайджан может увеличить поставки нефти в Европу и, в частности, в ФРГ. «Это возможно как за счет внутренних источников, так и через трейдинговое подразделение нашей энергетической компании SOCAR», - отметил президент.

В Госдуме предупредили Азербайджан о рисках сближения с Европой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

