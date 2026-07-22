Названа стоимость работы депутата Госдумы для избирателей

По его словам, это да рубля в месяц. Расчёт основан на фонде оплаты труда и количестве россиян с правом голоса. «Нас, депутатов, всего лишь 450, и, когда говорят: «вашу бы зарплату и раздать бы людям», то я вам стою два рубля в месяц. Я разделил просто фонд оплаты труда на количество избирателей. Мне кажется, это нормальная абонентская плата, сопоставимая с чем-то типа «Яндекс Плюс». Если взять и отказаться от нас, то вы на 2 рубля в месяц что-то приобретёте, но что-то и потеряете, если не будет законодательства и нормального бюджетного процесса, который распределяет разные лоббистские усилия. Когда 400 человек об этом говорят, это хороший арбитраж», - указал парламентарий.

Ранее эксперты назвали топливный кризис и атаки дронов главными вызовами для выборов в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

