Названа стоимость работы депутата Госдумы для избирателей
В Госдуме назвали стоимость работы депутата для избирателей, сообщил радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Станислав Наумов.
По его словам, это да рубля в месяц. Расчёт основан на фонде оплаты труда и количестве россиян с правом голоса. «Нас, депутатов, всего лишь 450, и, когда говорят: «вашу бы зарплату и раздать бы людям», то я вам стою два рубля в месяц. Я разделил просто фонд оплаты труда на количество избирателей. Мне кажется, это нормальная абонентская плата, сопоставимая с чем-то типа «Яндекс Плюс». Если взять и отказаться от нас, то вы на 2 рубля в месяц что-то приобретёте, но что-то и потеряете, если не будет законодательства и нормального бюджетного процесса, который распределяет разные лоббистские усилия. Когда 400 человек об этом говорят, это хороший арбитраж», - указал парламентарий.
Ранее эксперты назвали топливный кризис и атаки дронов главными вызовами для выборов в Госдуму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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