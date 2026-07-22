Инфляционные ожидания россиян подскочили до максимума с 2022 года

Их инфляционные ожидания на год вперед подскочили с 12,4% в июне до 14,7%. Таковы данные ФОМ по заказу Центробанка. Это максимум и самый сильный рост с марта 2022 года, когда месячная инфляция составила 7,6%. Инфляционные ожидания тогда увеличились с 13,5% до 18,3%.

Особенно увеличились опасения насчет роста цен у наименее обеспеченных россиян. В группе людей, у которых нет сбережений (их большинство) инфляционные ожидания взлетели с 13,6% до 16,5%.

Среди людей со сбережениями они выросли с 11% до 13%. Увеличились и долгосрочные ожидания: с 10,3% до 11,2% на пятилетнем горизонте. Подскочила и наблюдаемая инфляция: по оценке населения, за год цены выросли на 15,1%. В июне люди оценивали годовой рост цен в 14,2%.

Ранее в России подорожали топливо и гречка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

