СМИ: Поставщики продуктов готовится к ударам по крупнейшим складам

X5 Group, управляющая сетью из 30 тысяч супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток», а также сеть «Лента» (более 5 тысяч магазинов в 650 российских городах), изучают возможность перестройки логистики в связи с угрозой беспилотников. Об этом агентству заявили топ-менеджеры компаний. Продовольственные ритейлеры хотят уменьшить риск перебоев поставок. Для этого вместо строительства крупных логистических хабов площадью 100-200 тысяч кв. метров они будут рассчитывать на более широкую сеть, мелких региональных центров площадью от 10 до 30 тысяч кв. метров.

Это позволит избежать ситуации, когда потеря одного центра приведет к сбою в операциях. Кроме того, ритейлеры намерены хранить больше товара у поставщиков, забирая его лишь непосредственно перед тем, как он потребуется. Стратегия также включает строительство распределительных центров, разделенных на отдельные блоки, устойчивые к огню и взрывам.

Топ-менеджеры продовольственной розницы обращались в правительство. Отмечается, что власти знают об их обеспокоенности.

Компания Wildberries не обязана выплачивать компенсацию продавцам за потерю товара в случае атак БПЛА, но этот вопрос следует пересмотреть, заявил НСН заслуженный юрист России Иван Соловьев.

