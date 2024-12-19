«4,7 млрд часов просмотра»: Кинопоиск назвал 20 лучших проектов 2024 года

Если фильм или сериал посмотрели больше 1 млн подписчиков, значит, премьера получилось громкой и проект достиг массовой аудитории, считает киносервис. В 2024 году сразу 122 проекта достигли аудитории в миллион подписчиков. Это в два раза больше, чем годом ранее.

Самым популярным проектом года на сервисе стал сериал «Триггер» - за год его посмотрели более пяти миллионов подписчиков. Сейчас это не только самый популярный проект, но и крупнейший по аудитории поисковый запрос в истории онлайн-кинотеатра. Также в пятерку вошли «Холоп 2», «Беспринципные», «По щучьему велению» и «Три богатыря и Пуп Земли».

С шестого по десятое место заняли фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», сериал «Игры», «Внутри убийцы», фильм «Иван Васильевич меняет все» и мультфильм «Три кота». Места с 11-го по 15-е заняли «Маша и Медведь», «Папины дочки. Новые», «Пчеловод», «Иные» и сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». Замыкают 20 лучших проектов фильм «Последний богатырь. Наследие», сериалы «Фишер», «Инспектор Гаврилов», «На автомате» и «Трудные подростки».