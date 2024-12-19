«4,7 млрд часов просмотра»: Кинопоиск назвал 20 лучших проектов 2024 года
Онлайн-кинотеатр Кинопоиск назвал 20 самых популярных проектов по итогам года, а также объявил о 4,7 миллиардов часов просмотров фильмов и сериалов на сервисе.
Если фильм или сериал посмотрели больше 1 млн подписчиков, значит, премьера получилось громкой и проект достиг массовой аудитории, считает киносервис. В 2024 году сразу 122 проекта достигли аудитории в миллион подписчиков. Это в два раза больше, чем годом ранее.
Самым популярным проектом года на сервисе стал сериал «Триггер» - за год его посмотрели более пяти миллионов подписчиков. Сейчас это не только самый популярный проект, но и крупнейший по аудитории поисковый запрос в истории онлайн-кинотеатра. Также в пятерку вошли «Холоп 2», «Беспринципные», «По щучьему велению» и «Три богатыря и Пуп Земли».
С шестого по десятое место заняли фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», сериал «Игры», «Внутри убийцы», фильм «Иван Васильевич меняет все» и мультфильм «Три кота». Места с 11-го по 15-е заняли «Маша и Медведь», «Папины дочки. Новые», «Пчеловод», «Иные» и сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание». Замыкают 20 лучших проектов фильм «Последний богатырь. Наследие», сериалы «Фишер», «Инспектор Гаврилов», «На автомате» и «Трудные подростки».
Рейтинг составлен по количеству подписчиков, которые посмотрели более 2 минут фильма или сериала.
Российский контент в онлайн-кинотеатре в 2024 году посмотрели 87% аудитории - этот показатель снова поставил рекорд. Большую часть смотрения обеспечивают российские сериалы, их смотрели 78% аудитории. Аудитория детско-семейного контента на киносервисе также выросла – в 2024 году 35% всей аудитории онлайн-кинотеатра смотрели детский контент.
Ранее российские кинокритики признали лучшим проектом 2024 года сериал «Трасса», вышедший в онлайн-кинотеатре Okko. Также в тройку лучших попали сериал «Дайте шоу», который вышел на платформах Иви и KION, и «Последний богатырь. Наследие» от платформы Start, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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