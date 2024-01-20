Анастасия Волочкова первой присоединилась к штабу помощи СВО
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что готова помогать жителям Донбасса, добровольческим формированиям и российским военным.
Движение «Ветераны России» обратилось к артистам с предложением поддержать военных, которые находятся на фронте и в госпиталях, а также детей с освобожденных территорий. Инициатива заключается в сборе гумпомощи и организации агитбригад, которые отправятся на Донбасс.
Первой на предложение откликнулась Анастасия Волочкова, заявив, что российские военнослужащие всегда могут на нее рассчитывать.
Ранее Волочкова в пресс-центре НСН заявила, что готова поддержать Россию «хоть на Луне», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru