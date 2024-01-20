Анастасия Волочкова первой присоединилась к штабу помощи СВО

Движение «Ветераны России» обратилось к артистам с предложением поддержать военных, которые находятся на фронте и в госпиталях, а также детей с освобожденных территорий. Инициатива заключается в сборе гумпомощи и организации агитбригад, которые отправятся на Донбасс.



Первой на предложение откликнулась Анастасия Волочкова, заявив, что российские военнослужащие всегда могут на нее рассчитывать.

Ранее Волочкова в пресс-центре НСН заявила, что готова поддержать Россию «хоть на Луне», отмечает «Радиоточка НСН».

