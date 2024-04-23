«Американская морковка»: Сокуров объяснил, что дали ММКФ Тарантино и Феллини

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) прославился на весь мир один раз, дав приз Федерико Феллини, при этом американцы всегда были одной из его «морковок», сказал в интервью НСН кинорежиссер Александр Сокуров.

Журналистка Ксения Собчак на фоне проходящего в эти дни 46-го ММКФ ранее с ностальгией вспомнила, как знакомилась там с Джеком Николсоном и Квентином Тарантино, а потом ходила с ними в клубы.