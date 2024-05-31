В США наградили трейлеры к «Майору Грому» и «Сто лет тому вперед»

Трейлеры российских фильмов «Майор Гром: Игра» и «Сто лет тому вперед» попали в число победителей премии Golden Trailer Awards, которых накануне назвали в США.

Фантастический фильм по роману Кира Булычева был удостоен награды в номинации «Лучший зарубежный экшн», а супергеройское кино о герое комиксов Майоре Громе - в номинации «Лучшая зарубежная музыка» за саундтрек Андрея Солодовникова.

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В числе других победителей, в частности, трейлеры к голливудским фильмам «Вонка», «Дюна: часть вторая», «Барби», «Манкимен», сериалу «Джентльмены» и показанной в России картине «Анатомия падения».

Продюсер и сценарист фильма «Майор Гром: Игра» Артем Габрелянов ранее рассказывал «Радиоточке НСН» о звездном саундтреке к картине – от Сергея Шнурова до The Hatters. Со своей стороны, телеведущая Тутта Ларсен говорила «Культурному гиду НСН», что ей не понравился трейлер к фильму «Сто лет тому вперед», однако сама картина оказалась очень хорошей, а игра актеров - гениальной.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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