В США наградили трейлеры к «Майору Грому» и «Сто лет тому вперед»

Трейлеры российских фильмов «Майор Гром: Игра» и «Сто лет тому вперед» попали в число победителей премии Golden Trailer Awards, которых накануне назвали в США.

Фантастический фильм по роману Кира Булычева был удостоен награды в номинации «Лучший зарубежный экшн», а супергеройское кино о герое комиксов Майоре Громе - в номинации «Лучшая зарубежная музыка» за саундтрек Андрея Солодовникова.