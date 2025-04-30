В Москве завершились съемки сериала по вселенной «Майора Грома»
В Москве прошел финальный день съемок проекта «Майор Гром: Сериал», сообщает пресс-служба «Кинопоиска».
К своим ролям вернулись Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Константин Хабенский, Алексей Маклаков, Сергей Горошко и многие другие. Зрителей ждет расширение киновселенной «Майора Грома». В сериале представят квартиру Юлии Пчелкиной, офис Августа Хольта а также легендарную шаурмичную. Среди новых персонажей появится сестра и отец Августа ван дер Хольта.
Площадками для съемок в Москве стали известные столичные памятники русского модерна - Дом Смирнова и Особняк Носова. Помимо прочего работа над проектом велась на территории аэропорта Внуково, кинозавода и кинопарка «Москино», где художники выстроили палату Сергея Разумовского, студию новостей и квартиру Игоря Грома и воссоздали улицы Петербурга.
За производство проекта отвечает Плюс Студия и Bubble Studios. Премьера запланирована на 2025 год.
Ранее сообщалось, что с января по март 2025 года доля россиян, использующих платные подписки на онлайн-кинотеатры, впервые превысила 40%. При этом самым популярным сервисом остается «Кинопоиск», на который подписано 19% из числа всех пользователей онлайн-кинотеатров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru