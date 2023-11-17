Аллу Пугачеву заметили выходящей из монастыря на Кипре

Аллу Пугачеву, которая недавно приезжала в Россию, заметили выходящей из монастыря на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Судя по видео, певица вышла из храма в сопровождении сына Гарри и женщины.