Аллу Пугачеву заметили выходящей из монастыря на Кипре

Аллу Пугачеву, которая недавно приезжала в Россию, заметили выходящей из монастыря на Кипре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Судя по видео, певица вышла из храма в сопровождении сына Гарри и женщины.

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СМИ ранее сообщали, что шоу-мен Максим Галкин (Минюст внес его в списки иностранных агентов) и Алла Пугачева переехали с детьми из Израиля в Лимасол. Город находится на южном побережье Кипра.

В субботу, 11 ноября, Пугачева, покинувшая Россию после начала военной операции на Украине, обратилась к своим критикам, назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно про них шла речь в ее более раннем посте о «рабах и холопах», а не про российский народ, который оказался «заложником» сложившейся ситуации.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КипрАлла Пугачева

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