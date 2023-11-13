SHAMAN причислил Пугачеву к рядам своих поклонниц
Автор и исполнитель «патриотических» хитов SHAMAN (Ярослав Дронов) посчитал Аллу Пугачеву своей поклонницей после того, как певица упомянула его на странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Я очень рад, что в ряды моих поклонниц прибыло пополнение. Добро пожаловать!», — сказал SHAMAN «Газете.Ru».
В субботу, 11 ноября, Пугачева, покинувшая Россию после начала военной операции на Украине, обратилась к своим критикам, назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистниками и клеветниками». Она пояснила, что именно про них шла речь в ее более раннем посте о «рабах и холопах», а не про российский народ, который оказался «заложником» сложившейся ситуации.
В своей публикации Пугачева также упомянула Дронова, с которым встречалась десять лет назад на конкурсе «Фактор А». Певец был одним из его участников, а она входила в жюри.
«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: «Вы еще обо мне услышите!» Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах», — написала певица в соцсети.
Ранее продюсер, организатор концертов Сергей Лавров назвал слухами сообщения о гонораре Пугачевой в 500 тысяч евро. Он также считает «уткой» сообщения о записи Пугачевой новых композиций в Твери. Лавров пояснил, что на протяжении последних 20 лет артистка записывала свои песни в Подмосковье у саундпродюсера Анатолия Лопатина.
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