Алексей Кортнев назвал переносом отмену концерта В Ростове
Акустический концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, который должен был состояться 22 января в Ростове-на-Дону, отменили, сообщает «Подъём».
По словам музыканта, ему неизвестно, по какой причине отменили выступление. Также он пообещал, что в будущем концерт всё же состоится.
«Это наши с организаторами дела, я рассказывать не буду. Это перенос. Конечно, мы просто перенесём. Обязательно выступим», - указал Кортнев.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что намерен обратиться к местным властям и к хозяину ресторана «Пино Нуар» с требованием отмены концерта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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