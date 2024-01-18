Алексей Кортнев назвал переносом отмену концерта В Ростове

По словам музыканта, ему неизвестно, по какой причине отменили выступление. Также он пообещал, что в будущем концерт всё же состоится.

«Это наши с организаторами дела, я рассказывать не буду. Это перенос. Конечно, мы просто перенесём. Обязательно выступим», - указал Кортнев.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что намерен обратиться к местным властям и к хозяину ресторана «Пино Нуар» с требованием отмены концерта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

