Актёра Щербакова госпитализировали с пневмонией

Народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией, сообщает ТАСС.

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Супруга актёра, актриса Татьяна Бронзова рассказала агентству, что тест на коронавирус оказался отрицательным.

Ранее Щербаков уже обращался к врачам 52-й больницы с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился. Несмотря на это артист решил какое-то время побыт в стационаре, чтобы «поднять иммунитет».

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Фото: Instagram/sherbakov_boris
ТЕГИ:БольницыГоспитализацияКоронавирусНародный Артист
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