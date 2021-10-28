Актёра Щербакова госпитализировали с пневмонией
28 октября 202115:56
Народный артист РФ Борис Щербаков госпитализирован с пневмонией, сообщает ТАСС.
Супруга актёра, актриса Татьяна Бронзова рассказала агентству, что тест на коронавирус оказался отрицательным.
Ранее Щербаков уже обращался к врачам 52-й больницы с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился. Несмотря на это артист решил какое-то время побыт в стационаре, чтобы «поднять иммунитет».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru