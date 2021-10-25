Актёра Безрукова выписали из больницы

Народный артист России Сергей Безруков в своём Instagram сообщил, что его выписали из больницы.

Представитель Гаркалина сообщила о состоянии актера

«Всё хорошо, дорогие мои. Выписали. Спасибо врачам», - написал актёр.

Ранее сам Безруков в своих соцсетях рассказ, что заразился коронавирусом, однако благодаря прививке переносит болезнь легко, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияНародный АртистКоронавирусСергей Безруков
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