Актёра Безрукова выписали из больницы
25 октября 202117:20
Народный артист России Сергей Безруков в своём Instagram сообщил, что его выписали из больницы.
«Всё хорошо, дорогие мои. Выписали. Спасибо врачам», - написал актёр.
Ранее сам Безруков в своих соцсетях рассказ, что заразился коронавирусом, однако благодаря прививке переносит болезнь легко, сообщают «Невские новости».
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25 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru