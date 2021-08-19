Актёра Щербакова госпитализировали с подозрением на COVID-19

Народный артист России Борис Щербаков заявил, что был госпитализирован с подозрением на коронавирус, сообщает РИА Новости.

По его словам, он почувствовал слабость и стал подозревать у себя COVID-19, поэтому решил самостоятельно обратиться к врачам 52-ю больницу, которые, к счастью, диагноз не подтвердили.

«Диагноз не подтвердился. Чувствую себя хорошо» - резюмировал Щербаков и добавил, что пока побудет в стационаре, чтобы «поднять иммунитет».

Ранее директор Московского современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский заявил, что художественного руководителя МСХТ, народного артиста РФ Владимира Стеклова, который заразился коронавирусом, выписали из больницы