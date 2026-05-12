Затулин объяснил, почему Грузия не слушает приказы ЕС в отношении России
Константин Затулин заявил НСН, что Грузия не готова отказаться от своих национальных интересов, несмотря на расхождения с Москвой по ряду вопросов.
Грузия не откажется от транспортного сообщения с Россией по приказу Евросоюза, как и не поддержит санкции, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.
Евросоюз требует от Грузии остановить авиаперелёты с Россией, заявил директор Четвёртого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин. По его словам, в Брюсселе требуют от Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, ввести энергетическое эмбарго и остановить всё транспортное сообщение с Москвой, передает ТАСС. Затулин назвал действия ЕС шантажом.
«Евросоюз продолжает шантажировать Грузию ее собственными устремлениями. В свое время Грузия качнулась в сторону Евросоюза, провозгласила курс вступления в ЕС, НАТО, нынешнее правительство от этих заявлений не отказалось, но отношения с Евросоюзом у них испортились. Грузия еще в 2022 году отказалась таскать каштаны из огня для Европы, настроенной антироссийски. Речь идет о подталкивании Грузии, чтобы она фактически открыла второй фронт на юге против России. Очевидно, что Грузию подталкивали к конфронтации с Россией, теперь эти попытки возобновились. Грузия – не единственная страна, которой навязывают усложнение отношений с Россией как условие отношений с Евросоюзом. То же самое происходит в отношении Сербии, например, вопреки их национальным интересам», - рассказал он.
По его словам, Грузия не готова отказаться от своих национальных интересов, несмотря на расхождения с Москвой по ряду вопросов.
«С Грузией у нас не лучшие отношения, у нас до сих пор нет дипломатических отношений. Это связано не с Евросоюзом, а с конфликтами в Южной Осетии, Абхазии. Россия признала Южную Осетию и Абхазию, грузинский политический класс не склонен к тому, чтобы снять прежние претензии к России, Южной Осетии и Абхазии. При этом в Грузии поняли, что играть в игры с Россией не хотят на фоне украинского конфликта. Поэтому не думаю, что Грузия пойдет на условия ЕС и подчинится диктату. Грузия не готова стать жертвой ради борьбы ЕС с Россией. На это готова пойти только оппозиция Грузии, но она не пользуется доверием большинства», - заключил собеседник НСН.
16 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что вступление Грузии в ЕС и поддержка санкций против Москвы лишат страну торговых преференций, ударят по туристической сфере и осложнят родственные связи между гражданами двух государств.
Горячие новости
- Актёр Алдонин обрушился с критикой на «осовременивание» классических произведений
- Останина не увидела необходимости в комнате молодых отцов в роддомах
- В Госдуме заявили, что декрет для отцов повлияет на решение семьи родить ребенка
- Ограничения ввели в аэропорту Челябинска из-за беспилотной опасности
- Американцы не простят: Зеленскому пообещали уголовное дело вслед за Ермаком
- Не прикипел! Останина связала разводы с отчуждением от родившегося ребенка
- Депутат Останина объяснила, почему мужчины стали чаще уходить в декрет
- Затулин объяснил, почему Грузия не слушает приказы ЕС в отношении России
- Жилой дом был поврежден при отражении атаки БПЛА в Оренбурге
- Алдонин и Стеклов посетовали на низкий уровень выпускников актёрских вузов