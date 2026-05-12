Грузия не откажется от транспортного сообщения с Россией по приказу Евросоюза, как и не поддержит санкции, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с НСН.

Евросоюз требует от Грузии остановить авиаперелёты с Россией, заявил директор Четвёртого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин. По его словам, в Брюсселе требуют от Тбилиси присоединиться к антироссийским санкциям Евросоюза, ввести энергетическое эмбарго и остановить всё транспортное сообщение с Москвой, передает ТАСС. Затулин назвал действия ЕС шантажом.