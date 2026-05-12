Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского
Возможная встреча президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского должна поставить точку в переговорном процессе по украинскому конфликту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Путин ранее выразил готовность встретиться с украинским политиком для переговоров в Москве, а также «в любой другой точке».
«Но в любой... точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс», - отметил Песков.
Между тем Владимир Путин заявил, что конфликт с Украиной приближается к завершению.
