Жилой дом был поврежден при отражении атаки БПЛА в Оренбурге

Жилой дом был поврежден при отражении атаки беспилотников в Оренбурге. Об этом в своём канале в «Максе» заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

«На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», - написал он.

Также Солнцев добавил, что аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда, в регионе могут наблюдаться перебои в связи.

Ранее в Росавиации заявили о временном закрытии аэропортов Тамбова, Пензы, Саранска, Саратова, Чебоксар, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Бугульмы и Самары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin.ru
