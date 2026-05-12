Жилой дом был поврежден при отражении атаки БПЛА в Оренбурге
Жилой дом был поврежден при отражении атаки беспилотников в Оренбурге. Об этом в своём канале в «Максе» заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
«На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», - написал он.
Также Солнцев добавил, что аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда, в регионе могут наблюдаться перебои в связи.
Ранее в Росавиации заявили о временном закрытии аэропортов Тамбова, Пензы, Саранска, Саратова, Чебоксар, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Бугульмы и Самары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Актёр Алдонин обрушился с критикой на «осовременивание» классических произведений
- Останина не увидела необходимости в комнате молодых отцов в роддомах
- В Госдуме заявили, что декрет для отцов повлияет на решение семьи родить ребенка
- Ограничения ввели в аэропорту Челябинска из-за беспилотной опасности
- Американцы не простят: Зеленскому пообещали уголовное дело вслед за Ермаком
- Не прикипел! Останина связала разводы с отчуждением от родившегося ребенка
- Депутат Останина объяснила, почему мужчины стали чаще уходить в декрет
- Затулин объяснил, почему Грузия не слушает приказы ЕС в отношении России
- Жилой дом был поврежден при отражении атаки БПЛА в Оренбурге
- Алдонин и Стеклов посетовали на низкий уровень выпускников актёрских вузов