«Собачье сердце» в юбилейной постановке покажут в «Булгаковском доме»

«Почему "Собачье сердце"? Три года назад мы с Владимиром Стекловым проводили читку пьесы с молодыми актёрами, а теперь превращаем её в профессиональный спектакль. Всё, что написано Булгаковым, со временем становится только актуальнее — словно писатель заранее знал, что спустя много лет его произведения зазвучат по‑новому. Речь идёт о вечных темах: об отношениях между людьми, о типах вроде Шарикова… В честь юбилея мы представим предпремьерный показ — одноактную версию спектакля. Осенью состоится полноценная премьера в двух действиях. Мы работали в сжатые сроки, но результат того стоит: у нас собралась замечательная команда молодых артистов. Я сам исполняю роль Борменталя и надеюсь привлечь к участию Даню Стеклова. В нашем театре играют и студенты, и выпускники, и известные актёры — Тумайкин, Екатерина Климова, Елизавета Арзамасова. У нас действительно особенная атмосфера: к нам приходят те, кто хочет не просто играть, а общаться, развиваться. Актёры отмечают, что редко где встретишь такую сплочённость. И что важно — у нас нет разделения: музей и театр органично слились в единое целое, здесь нет "своих" и "чужих"», — сказал собеседник НСН.

С 13 по 22 мая 2026 года в музее‑театре «Булгаковский дом» пройдёт фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» — в честь 135‑летия со дня рождения Михаила Булгакова. Фестиваль позволит зрителям по‑новому взглянуть на творчество Булгакова через призму театрального искусства и увидеть, как его произведения вдохновляют современных режиссёров и актёров.



