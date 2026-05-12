«Голову уже откопали»: В «Булгаковском доме» пообещали раздать чиновникам лопаты

По словам артиста, фестиваль найдёт, чем удивить.

«Вот откопали же голову Берлиоза… Может быть, в Доме Булгакова действительно ещё есть, что откопать? Приходите копать! К нам придёт большая группа из Минкультуры и администрации президента — "копать"… Мы и для них заготовили золотые лопаты. У нас даже есть, кому мы их вручим — "номинантам", которые их заработали. Там ещё копать, копать и копать!» — с улыбкой рассказал собеседник НСН.

Фестиваль «135 лет Мастеру: наследие Булгакова» будет проходить с 13 по 22 мая в музее‑театре «Булгаковский дом». Мероприятие позволит зрителям по‑новому взглянуть на творчество Булгакова через призму театрального искусства и увидеть, как его произведения вдохновляют современных режиссёров и актёров.

Ранее российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин рассказал в пресс-центре НСН, что музей‑театр «Булгаковский Дом» выделяется среди культурных площадок столицы особым подходом: здесь ценят не внешний лоск, а творческую атмосферу и близость к наследию писателя.

