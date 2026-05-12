Депутат Останина объяснила, почему мужчины стали чаще уходить в декрет

Прирост числа мужчин, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком составляет 12%, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Сейчас прирост числа мужчин, которые уходят в отпуск по уходу за ребенком составляет 12%. Это глубокая тема, потому что отец до этого был незаслуженно обделен, включая право на воспитание ребенка. Роль мужчины сводилась к добытчику, эту миссию в 90-е взяли на себя женщины, потому что вынуждены были. Кто-то перестроился, кто-то не смог себя найти, это сложная такая тема. В 90-е годы был разрушен институт семьи фактически, мы будем еще долго видеть последствия этого», - рассказала она.

Отцы стали чаще уходить в декрет. По данным Росстата и Социального фонда, за последние пять лет доля отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, выросла примерно с 2% до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6–9 раз. Сегодня каждый восьмой получатель пособия — мужчина, и эта цифра продолжает расти.

При этом исследования показывают: около 50% российских мужчин в принципе готовы уйти в декрет, ещё 35% хотели бы это сделать, но не имеют такой возможности.

Эксперты отмечают, что тренд особенно заметен в крупных городах и среди семей, где доход женщины сопоставим или выше. Среди причин — развитие удалённой работы, изменение гендерных ролей и прагматичный финансовый расчёт внутри семьи.

