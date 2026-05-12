Не прикипел! Останина связала разводы с отчуждением от родившегося ребенка

Иногда отцы просто не «прикипают» к новорожденному младенцу, что сказывается и на отношениях с женой, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Почему так много разводов? Да не прикипает иногда мужчина к ребенку после рождения. Женщина возвращается после роддома, опекает малыша, волнуется, а отец со стороны за этим наблюдает. Это отчуждение в первые дни и первые месяцы тоже сказывается на дальнейшем поведении мужа и отца. Молодые парни сегодня не хуже справляются с малышами, чем мамы. Они могут и подгузник поменять, бутылочку сделать, и укачивают, и просыпаются. Такая солидарная ответственность отца и мамы укрепляет их отношения, институт брака», - рассказала она.

Отцы стали чаще уходить в декрет. По данным Росстата и Социального фонда, за последние пять лет доля отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, выросла примерно с 2% до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6–9 раз. Сегодня каждый восьмой получатель пособия — мужчина, и эта цифра продолжает расти.

При этом исследования показывают: около 50% российских мужчин в принципе готовы уйти в декрет, ещё 35% хотели бы это сделать, но не имеют такой возможности.

