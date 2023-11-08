Актёр Патрик Демпси стал самым сексуальным мужчиной 2023 года

В издании отметили, что фанаты давно присвоили артисту статус сердцееда, теперь же он наконец «забирает корону». Сам Демпси с юмором отнёсся к выбору People.

«Приятно получить признание, моё эго в полном порядке... Сначала я был в полном шоке, а потом начал смеяться, типа, это шутка, да? Я всегда был подружкой невесты!» - сказал актёр.

Также он добавил, что его дети будут смеяться над ним.

Патрик Демпси начал сниматься в 1985 года, однако по-настоящему прославился благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». Также в его фильмографии значатся такие проекты, как «Крик 3», «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны», «Зачарованная», «Липучка», «Бриджит Джонс 3» и другие.

