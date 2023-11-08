Актёр Патрик Демпси стал самым сексуальным мужчиной 2023 года
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. По мнению редакции, это 57-летний актёр и автогонщик Патрик Демпси.
В издании отметили, что фанаты давно присвоили артисту статус сердцееда, теперь же он наконец «забирает корону». Сам Демпси с юмором отнёсся к выбору People.
«Приятно получить признание, моё эго в полном порядке... Сначала я был в полном шоке, а потом начал смеяться, типа, это шутка, да? Я всегда был подружкой невесты!» - сказал актёр.
Также он добавил, что его дети будут смеяться над ним.
Патрик Демпси начал сниматься в 1985 года, однако по-настоящему прославился благодаря роли доктора Дерека Шепарда в сериале «Анатомия страсти». Также в его фильмографии значатся такие проекты, как «Крик 3», «Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны», «Зачарованная», «Липучка», «Бриджит Джонс 3» и другие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС: в секторе Газа уничтожено 136 единиц военной техники Израиля
- В Европе заявили о неготовности Украины к переговорам по вступлению в ЕС
- ЕС выдвинул Украине четыре условия для начала переговоров о членстве
- Трое иностранцев избили участника спецоперации
- Хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника MQ-9
- Российского чиновника обвинили в халатности после гибели ребенка под Тулой
- В Подмосковье трех лже-полицейских задержали за вымогательство
- USAID: у США не осталось средств для прямой бюджетной помощи Украине
- Пермские власти не будут регистрировать рекорд подтянувшейся с бутылью девочки
- Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru