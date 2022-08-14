Музыканта Дэвида Боуи признали самым влиятельным артистом в Британии

Легендарный артист, умерший в 2016 году, опередил деятелей искусства, литературы, моды, кино и музыки за последние полвека, в том числе Элтона Джона, Бэнкси и Александра МакКуина.

В первую десятку культовых фигур также вошли драматург Кэрил Черчилль, продюсер Расселл Т. Дэвис, модельер Вивьен Вествуд, танцор Майкл Кларк, рэпер Stormzy, актриса Микаэла Коэл и писательницы Анджела Картер и Мюриэль Спар.

По мнению экспертов, Боуи удостоился титула за умение выходить далеко за рамки музыки, кино и моды, заявил диджей Лорен Лаверн, который возглавил команду судей из 15 человек.

Ранее музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в эфире НСН заявил, что для Боуи уже сочиняют новую жизнь.

«С Боуи, на мой взгляд, происходит сейчас примерно те же самые вещи, какие на российском уровне происходит с Виктором Цоем. Уже, по-моему, сложно найти, кто ещё не высказался по поводу Дэвида Боуи. Мне кажется, ему сочиняют ещё одну жизнь, помимо той, яркой и насыщенной, которую он прожил. Сейчас уже начинаются такие размышлизмы и фантазия различных людей, что называется просто по мотиву самой персоны Боуи. В общем, такая фреска об одном из самых разноплановых и оригинальных артистов», - резюмировал собеседник.

