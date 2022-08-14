Музыканта Дэвида Боуи признали самым влиятельным артистом в Британии
Британский музыкант Дэвид Боуи стал самым влиятельным артистом Британии за последние 50 лет по версии Sky Art. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Легендарный артист, умерший в 2016 году, опередил деятелей искусства, литературы, моды, кино и музыки за последние полвека, в том числе Элтона Джона, Бэнкси и Александра МакКуина.
В первую десятку культовых фигур также вошли драматург Кэрил Черчилль, продюсер Расселл Т. Дэвис, модельер Вивьен Вествуд, танцор Майкл Кларк, рэпер Stormzy, актриса Микаэла Коэл и писательницы Анджела Картер и Мюриэль Спар.
По мнению экспертов, Боуи удостоился титула за умение выходить далеко за рамки музыки, кино и моды, заявил диджей Лорен Лаверн, который возглавил команду судей из 15 человек.
Ранее музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис в эфире НСН заявил, что для Боуи уже сочиняют новую жизнь.
«С Боуи, на мой взгляд, происходит сейчас примерно те же самые вещи, какие на российском уровне происходит с Виктором Цоем. Уже, по-моему, сложно найти, кто ещё не высказался по поводу Дэвида Боуи. Мне кажется, ему сочиняют ещё одну жизнь, помимо той, яркой и насыщенной, которую он прожил. Сейчас уже начинаются такие размышлизмы и фантазия различных людей, что называется просто по мотиву самой персоны Боуи. В общем, такая фреска об одном из самых разноплановых и оригинальных артистов», - резюмировал собеседник.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+28 694 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+16 874 / сут.
- Музыканта Дэвида Боуи признали самым влиятельным артистом в Британии
- Один человек погиб после ракетного удара Украины по жилому району Энергодара
- Скончался певец и тесть Квентина Тарантино Цвика Пик
- Пистолетом-пулеметом ППК-20 и винтовкой СВЧ оснастят российскую армию в этом году
- Захарова указала условие для прекращения отношений России и США
- Польша создает концепцию прекращения выдачи виз россиянам для Евросоюза
- Число пострадавших после взрыва ТЦ в Ереване увеличилось до 51
- Владимир Путин посетит форум «Армия-2022» в подмосковной Кубинке
- В Запорожье заявили о необходимости зачистки правого берега Днепра для гарантии безопасности ЗАЭС
- После взрыва в ТЦ Еревана выросло число пострадавших до 45
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru