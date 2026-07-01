Отвечая на вопрос спецкора НСН о желании записать собственнй трек, Бурунов сказал, что не стремится покорять музыкальную индустрию

«Каждый должен заниматься своим делом. Я — не музыкант и не певец. То, что мы немного похулиганили с Василием Михайловичем (Бастой), было обаятельно. И это был риск. Посотрудничать с Антоном Беляевым было честью для меня. Пока нет мыслей о записи собственного трека. Делать плохо не хочется, а делать как все — тоже так себе», — признался артист.

Напомним, Бурунов и Баста спели хит «Мадонна», созданный Игорем Крутым для Александра Серова. Дуэт звезд состоялся на вечеринке по случаю дня рождения рэпера. Кроме того, Бурунов принял участие в музыкальном шоу LAB Антона Беляева. На большом концерте на «ВТБ Арене» (перед более чем 30 тысячами зрителей) Бурунов исполнил песню «От улыбки». Актёр признавался, что поначалу думал, будто речь идёт о студийной записи, и сильно волновался из‑за живого выступления.

Ранее владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников сказал НСН, что стадионный концерт Канье Уэста в Стамбуле не принесет городу тех денег, о которых заявляют власти.

