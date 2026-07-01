Актёр Бурунов восхитился Канье Уэстом и отверг идею собственного трека
Сергей Бурунов назвал Канье Уэста выдающейся личностью и признался, что остался в восторге от концерта рэпера в Стамбуле.
Актёр Сергей Бурунов признался журналистам, что масштаб шоу американского рэпера Канье Уэста в Стамбуле превзошёл все ожидания.
В июне 2026 года Сергей Бурунов побывал на концерте Канье Уэста. Шоу прошло на Олимпийском стадионе имени Ататюрка и собрало рекордные 118 тысяч зрителей. Тогда актёр выложил пост в соцсети со своей фотографией, на которой он стоял на фоне сцены и бушующей толпы. Пользователей соцсетей очень развеселило выражение лица Бурунова на этом снимке. Его мимику мгновенно сравнили с популярным интернет-образом — мордочкой испуганного или крайне удивлённого кота.
Сам артист остался крайне доволен концертом.
«Я предполагал, что Канье Уэст крутой, но чтоб настолько! Он, конечно, выдающаяся личность, артист и музыкант. Это было эпично, я был потрясен. Я не могу сказать, что я прямо глубинно погружен в его творчество. Я на концерте видел людей, которые вместе с ним наизусть все зачитывали», — сказал актёр на открытии веранды O2 Restaurant.
Отвечая на вопрос спецкора НСН о желании записать собственнй трек, Бурунов сказал, что не стремится покорять музыкальную индустрию
«Каждый должен заниматься своим делом. Я — не музыкант и не певец. То, что мы немного похулиганили с Василием Михайловичем (Бастой), было обаятельно. И это был риск. Посотрудничать с Антоном Беляевым было честью для меня. Пока нет мыслей о записи собственного трека. Делать плохо не хочется, а делать как все — тоже так себе», — признался артист.
Напомним, Бурунов и Баста спели хит «Мадонна», созданный Игорем Крутым для Александра Серова. Дуэт звезд состоялся на вечеринке по случаю дня рождения рэпера. Кроме того, Бурунов принял участие в музыкальном шоу LAB Антона Беляева. На большом концерте на «ВТБ Арене» (перед более чем 30 тысячами зрителей) Бурунов исполнил песню «От улыбки». Актёр признавался, что поначалу думал, будто речь идёт о студийной записи, и сильно волновался из‑за живого выступления.
Ранее владелец концертного агентства TCI Эдуард Ратников сказал НСН, что стадионный концерт Канье Уэста в Стамбуле не принесет городу тех денег, о которых заявляют власти.
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