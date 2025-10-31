Актриса дубляжа Зубкова рассказала о случаях кражи голоса и как этого избежать
Грамотно составленный договор защитит от кражи голоса, заявила в разговоре с НСН актриса Ольга Зубкова.
Чтобы голос не украли, дикторы сейчас стараются четко прописать в договорах, где может быть использована запись, заявила НСН актриса дубляжа, учредитель и член Союза дикторов России, официальный голос Анджелины Джоли, Шарлиз Терон и других голливудских актрис Ольга Зубкова.
Национальная федерация музыкальной индустрии (включает крупные музыкальные лейблы «Блэк Стар» «Медиа Лэнд» и другие) и Союз дикторов предложили добавить в законопроект о синтезированных голосах штрафы за использование признаков личности без разрешения владельца, сообщает «Коммерсант». Как отмечает издание, по аналогичному механизму сегодня действуют компенсации за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Зубкова подчеркнула, что только грамотно составленный договор защитит от кражи голоса.
«Дикторы стараются сейчас обезопасить себя на случай несанкционированного использования их голоса. В договорах теперь четко прописывают, где может использоваться данная запись, в каких рекламных роликах или же в аудиокнигах, чтобы у злоумышленников не было соблазна куда-то её еще пристроить. Пока пытаемся защитить себя только чистыми, прозрачными договорными отношениями», - рассказала эксперт.
По её словам, чаще всего крадут голоса молодых и неопытных дикторов.
«Проблема использования голосов дикторов без их разрешения существует. Чаще всего обманывают наивных и юных людей, которые хотят заработать с помощью своего голоса. Они не состоят в Союзе дикторов России и не понимают, с чем могут столкнуться. Каждый раз пытаемся объяснить, рассказать им, что трудно что-либо доказать, если у вас нет документального подтверждения», - отметила Зубкова.
Она также вспомнила о случаях, которые произошли с ней самой.
«Были случаи, когда друзья просили записать что-то, а потом это всё оказывается в распоряжении у какой-то компании, а она передает права на использование голоса другой компании, а та третьей. Бывает и так, когда в рекламный ролик, фильм или в аудиокнигу заказчик просит сымитировать голос известного человека. Рассылается предложение по дикторам обычно из других городов. Человек повторяет, имитирует голос известного человека и всё это выдается на телеэкран. Мне признавались люди, что их просили сделать запись под меня», - добавила Зубкова.
Ранее Скарлетт Йоханссон обвинила OpenAI в краже ее голоса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
