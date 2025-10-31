«Дикторы стараются сейчас обезопасить себя на случай несанкционированного использования их голоса. В договорах теперь четко прописывают, где может использоваться данная запись, в каких рекламных роликах или же в аудиокнигах, чтобы у злоумышленников не было соблазна куда-то её еще пристроить. Пока пытаемся защитить себя только чистыми, прозрачными договорными отношениями», - рассказала эксперт.

По её словам, чаще всего крадут голоса молодых и неопытных дикторов.

«Проблема использования голосов дикторов без их разрешения существует. Чаще всего обманывают наивных и юных людей, которые хотят заработать с помощью своего голоса. Они не состоят в Союзе дикторов России и не понимают, с чем могут столкнуться. Каждый раз пытаемся объяснить, рассказать им, что трудно что-либо доказать, если у вас нет документального подтверждения», - отметила Зубкова.