Актриса Судзиловская была в шоке от получения звания заслуженной артистки РФ
Актриса театра и кино Олеся Судзиловская сказала, что пребывает в шоке и восторге от новостей о присуждении ей звания Заслуженной артистки России, пишет «Газета.Ru».
Накануне президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженной артистки России Судзиловской.
Она рассказала изданию, что была на репетиции, когда на нее «шквалом посыпались сообщения» о присуждении награды.
«Особенно трогает, что в такое сложнейшее время для страны президент находит время, чтобы отметить россиян за заслуги», - отметила артистка.
Почетное звание также присвоили художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной. Медаль «За труды в культуре и искусстве» вручили актеру МХТ имени Чехова Олегу Тополянскому, отмечает «Радиоточка НСН».
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