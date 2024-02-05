Актрисе Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженной артистки России актрисе Олесе Судзиловской. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Почетное звание также присвоили художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной. Медаль «За труды в культуре и искусстве» вручили актеру МХТ имени Чехова Олегу Тополянскому.

Эстрадный артист Амаяк Акопян также удостоился звания Заслуженного артиста России, отмечает «Радиоточка НСН».

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Фото:Соцсети/olesya_sudzilovskaya
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