Актрисе Олесе Судзиловской присвоили звание заслуженной артистки России
5 февраля 202418:07
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженной артистки России актрисе Олесе Судзиловской. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Почетное звание также присвоили художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной. Медаль «За труды в культуре и искусстве» вручили актеру МХТ имени Чехова Олегу Тополянскому.
Эстрадный артист Амаяк Акопян также удостоился звания Заслуженного артиста России, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru