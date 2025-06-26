Белоусов: Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет

Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет, считает министр обороны России Андрей Белоусов. Об этом он заявил на совещании глав Минобороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Белоусов назвал сложной глобальную военно-политическую ситуацию и указал на тенденцию к ее ухудшению.

«Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал... На недопустимый уровень упала роль международных институтов, призванных обеспечивать мировую стабильность», - подчеркнул российский министр.

Белоусов назвал текущую обстановку следствием курса коллективного Запада на «сохранение своего доминирования» в мире. Как отметил министр, на планете появляются многочисленные очаги нестабильности, в том числе на пространстве и по периметру ШОС. На стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе деструктивно влияет деятельность отдельных стран, создающих блоковые структуры «антикитайской и антироссийской направленности». Белоусов указал, что речь идет в том числе об объединении Австралии, Великобритании и США AUKUS и «Тройственном союзе» Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии.

Ранее Андрей Белоусов назвал беспрецедентно высоким уровень дружеских отношений России и Китая, по его словам, они стремительно развиваются во всех направлениях, напоминает РЕН ТВ.

