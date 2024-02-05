Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России эстрадному артисту Амаяку Акопяну. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Почетное звание также присвоили киноактрисе Олесе Судзиловской (Дзебань) и художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной.
Амаяк Акопян начал свою карьеру выступлениями вместе со своим отцом, народным артистом СССР иллюзионистом Арутюном Акопяном. Позже он стал выступать самостоятельно и начал появляться на телевидении. Так, широкий зритель мог видеть Акопяна в программах «Утренняя почта», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru