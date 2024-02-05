Путин присвоил звание заслуженного артиста Амаяку Акопяну

Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России эстрадному артисту Амаяку Акопяну. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Почетное звание также присвоили киноактрисе Олесе Судзиловской (Дзебань) и художественному руководителю ансамбля «Урал» и Челябинской филармонии Светлане Лукиной.

Амаяк Акопян начал свою карьеру выступлениями вместе со своим отцом, народным артистом СССР иллюзионистом Арутюном Акопяном. Позже он стал выступать самостоятельно и начал появляться на телевидении. Так, широкий зритель мог видеть Акопяна в программах «Утренняя почта», «Будильник» и «Спокойной ночи, малыши», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС/Олег Дьяченко
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