Актриса Ева Смирнова рассказала, чего ждать от «Чебурашки 2»
Ева Смирнова сообщила НСН, какие каскадерские трюки ей довелось выполнить на съемках фильма «Чебурашка 2».
В «Чебурашке 2» зритель увидит трансформацию главных героев истории и множество сложных каскадерских трюков, сообщила в рамках фестиваля Comic Con Игромир актриса Ева Смирнова. На событии побывал специальный корреспондент НСН.
Премьера картины запланирована на 1 января 2026 года. В продолжении повзрослевший Чебурашка сбегает в горы вместе внуком Гены Гришей и внучкой Риммы Шапокляк Соней. Смирнова, сыгравшая эту роль, отметила, что ее героиню в новом фильме ждут колоссальные изменения.
«Моя героиня – злыдня. Да, ну и что? Исправляемся…. С каждой частью "Чебурашки" буду все лучше и лучше. Вторая часть все покажет. Думаю, зрителям будет очень интересно наблюдать за трансформацией моего персонажа, потому что там действительно колоссальные изменения», - заинтриговала актриса.
По ее словам, главного героя в продолжении истории тоже ждет трансформация.
«Чебурашка становится абсолютно другим, он начинает понимать границы этого мира, свои границы, границы других людей. Медленно, потихонечку подстраивает и свои границы под мир. Главное – Чебурашка не закрывается, не становится интровертом, Чебурашкой-подростком. Он просто по-другому начинает смотреть на мир», - рассказа Смирнова на сцене Comic Con Игромир.
В рамках события также представили эксклюзивные кадры фильма. Актриса заметила, что трюки, которые увидит зритель – результат актерской работы, а не компьютерная графика.
«Сколько бы каскадерских трюков вы не видели в этом фильме, все это мы с Ильей делали сами. Его и в центрифуге вместе со мной крутили, и в реке мы плавали, и в бассейне нас топили...», - сообщила она.
Фильм «Чебурашка» вышел в широкий российский прокат 1 января 2023 года и собрал 6,7 миллиарда рублей. К данному моменту он остается самой кассовой картиной в истории российского проката, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин продлил действие механизма параллельного импорта на 2026 год
- Путин разрешил арестовывать уклоняющихся от принудительных работ
- Пострадавшая при взрыве газа в Волгоградской области умерла в больнице
- «Победил через молодежь»: Чем обернется для чилийцев новый президент
- Жительницу Белгородской области задержали за передачу Киеву данных о ВС РФ
- Актриса Ева Смирнова рассказала, чего ждать от «Чебурашки 2»
- Путин подписал закон об эксперименте с больничными для самозанятых
- Испания выделила Украине €2 млрд помощи
- В Венгрии назвали страхи противников конфискации российских активов
- Устранил конкурентов: Почему Зеленский настаивает на «фейковых» выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru