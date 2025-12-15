Премьера картины запланирована на 1 января 2026 года. В продолжении повзрослевший Чебурашка сбегает в горы вместе внуком Гены Гришей и внучкой Риммы Шапокляк Соней. Смирнова, сыгравшая эту роль, отметила, что ее героиню в новом фильме ждут колоссальные изменения.

«Моя героиня – злыдня. Да, ну и что? Исправляемся…. С каждой частью "Чебурашки" буду все лучше и лучше. Вторая часть все покажет. Думаю, зрителям будет очень интересно наблюдать за трансформацией моего персонажа, потому что там действительно колоссальные изменения», - заинтриговала актриса.

По ее словам, главного героя в продолжении истории тоже ждет трансформация.

«Чебурашка становится абсолютно другим, он начинает понимать границы этого мира, свои границы, границы других людей. Медленно, потихонечку подстраивает и свои границы под мир. Главное – Чебурашка не закрывается, не становится интровертом, Чебурашкой-подростком. Он просто по-другому начинает смотреть на мир», - рассказа Смирнова на сцене Comic Con Игромир.