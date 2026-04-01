Самойлова может увеличить алименты на детей от Джигана

Блогер Оксана Самойлова может добиться увеличения алиментов от рэпера Джигана (Дениса Устименко-Вейнштейна), если дети останутся с ней. Об этом сообщил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин.

По его словам, в таком случае значительная часть официального дохода музыканта будет направляться на содержание несовершеннолетних. Он отметил, что наличие нескольких детей усиливает финансовую нагрузку.

Суд в Москве расторг брак между Джиганом и Самойловой

Юрист также указал, что размер алиментов не является фиксированным и может пересматриваться. Основанием для этого могут стать инфляция, изменение доходов артиста, возраст детей и их потребности.

Бенхин добавил, что через судебные процедуры сумма выплат может корректироваться регулярно, если для этого будут соответствующие основания, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
