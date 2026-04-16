Разобрать чердак: Психолог рассказала, как быстрее пережить расставание

Наталья Панфилова заявила НСН, что нельзя пытаться заглушить расставание новыми отношениями. 

Пережить расставание с близким человеком легче, если заниматься обычными делами: уборкой, работой, своим комфортом, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

То, как именно люди расстаются, влияет на их эмоциональное состояние после разрыва. К такому выводу пришли канадские психологи. Работа опубликована в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (JS&MT). Оказалось, что ключевую роль играет так называемая «поддержка автономии» — стиль общения, при котором человек объясняет причины разрыва без давления, учитывает чувства партнера и дает ему время осмыслить происходящее. Панфилова рассказала, какое расставание будет самым тяжелым.

Свадьбе нужна душевность: Милонов призвал россиян выбирать любовь, а не понты

«Готовиться к расставанию – это слишком. Обычно это происходит либо неожиданно для кого-то, либо пара об этом договаривается. У нас есть гражданский брак, когда люди не женаты, но живут вместе. Есть и условный гражданский развод, когда пара разъехалась, начинает разговоры о разделе имущества, о детях и так далее, а потом начинается сам развод. Расставание в плавном режиме, конечно, спокойнее. А если пара разводится эмоционально, если кто-то кому-то изменил, например, это все происходит гораздо быстрее, но тяжелее. Именно внезапность и эмоциональный окрас делают этот процесс тяжелым», - рассказала она.

Психолог также поделилась советами, как пройти тяжелую фазу расставания.

«Принять неожиданный разрыв всегда тяжело. Я бы рекомендовала это не пытаться заглушить чем-то, алкоголем и так далее. Не стоит сразу пытаться устраивать личную жизнь. В этот период лучше заняться делами, которые давно откладывали, например, чердаки на даче разобрать. Это будет в разы полезнее, чем носиться по свиданиям или друзьям. Человек быстрее восстанавливается, если он просто начинает налаживать свою жизнь, делать обычные вещи, улучшать рабочие условия. Понятно, что эмоционально в любом случае будет тяжело. Но важно занять голову, вкладываться в свой личный комфорт», - отметила она.

Ранее психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская заявила, что знакомства в интернете очень редко приводят к серьезным отношениям, так как обычно мужчины в этом случае преследуют другие цели.

ФОТО: ТАСС / DPA
