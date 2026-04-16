«Готовиться к расставанию – это слишком. Обычно это происходит либо неожиданно для кого-то, либо пара об этом договаривается. У нас есть гражданский брак, когда люди не женаты, но живут вместе. Есть и условный гражданский развод, когда пара разъехалась, начинает разговоры о разделе имущества, о детях и так далее, а потом начинается сам развод. Расставание в плавном режиме, конечно, спокойнее. А если пара разводится эмоционально, если кто-то кому-то изменил, например, это все происходит гораздо быстрее, но тяжелее. Именно внезапность и эмоциональный окрас делают этот процесс тяжелым», - рассказала она.

Психолог также поделилась советами, как пройти тяжелую фазу расставания.

«Принять неожиданный разрыв всегда тяжело. Я бы рекомендовала это не пытаться заглушить чем-то, алкоголем и так далее. Не стоит сразу пытаться устраивать личную жизнь. В этот период лучше заняться делами, которые давно откладывали, например, чердаки на даче разобрать. Это будет в разы полезнее, чем носиться по свиданиям или друзьям. Человек быстрее восстанавливается, если он просто начинает налаживать свою жизнь, делать обычные вещи, улучшать рабочие условия. Понятно, что эмоционально в любом случае будет тяжело. Но важно занять голову, вкладываться в свой личный комфорт», - отметила она.

