Разобрать чердак: Психолог рассказала, как быстрее пережить расставание
Наталья Панфилова заявила НСН, что нельзя пытаться заглушить расставание новыми отношениями.
Пережить расставание с близким человеком легче, если заниматься обычными делами: уборкой, работой, своим комфортом, заявила НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
То, как именно люди расстаются, влияет на их эмоциональное состояние после разрыва. К такому выводу пришли канадские психологи. Работа опубликована в журнале Journal of Sex & Marital Therapy (JS&MT). Оказалось, что ключевую роль играет так называемая «поддержка автономии» — стиль общения, при котором человек объясняет причины разрыва без давления, учитывает чувства партнера и дает ему время осмыслить происходящее. Панфилова рассказала, какое расставание будет самым тяжелым.
«Готовиться к расставанию – это слишком. Обычно это происходит либо неожиданно для кого-то, либо пара об этом договаривается. У нас есть гражданский брак, когда люди не женаты, но живут вместе. Есть и условный гражданский развод, когда пара разъехалась, начинает разговоры о разделе имущества, о детях и так далее, а потом начинается сам развод. Расставание в плавном режиме, конечно, спокойнее. А если пара разводится эмоционально, если кто-то кому-то изменил, например, это все происходит гораздо быстрее, но тяжелее. Именно внезапность и эмоциональный окрас делают этот процесс тяжелым», - рассказала она.
Психолог также поделилась советами, как пройти тяжелую фазу расставания.
«Принять неожиданный разрыв всегда тяжело. Я бы рекомендовала это не пытаться заглушить чем-то, алкоголем и так далее. Не стоит сразу пытаться устраивать личную жизнь. В этот период лучше заняться делами, которые давно откладывали, например, чердаки на даче разобрать. Это будет в разы полезнее, чем носиться по свиданиям или друзьям. Человек быстрее восстанавливается, если он просто начинает налаживать свою жизнь, делать обычные вещи, улучшать рабочие условия. Понятно, что эмоционально в любом случае будет тяжело. Но важно занять голову, вкладываться в свой личный комфорт», - отметила она.
Ранее психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская заявила, что знакомства в интернете очень редко приводят к серьезным отношениям, так как обычно мужчины в этом случае преследуют другие цели.
Горячие новости
- Москва заявила о готовности к диалогу с новым кабмином Венгрии
- Трамп: Израиль и Ливан договорились о перемирии на 10 дней
- Разобрать чердак: Психолог рассказала, как быстрее пережить расставание
- Хегсет заявил, что США запускают против Ирана программу «Экономическая ярость»
- Обвиняемомго в растрате замгендиректора МХАТ имени Горького отправили в СИЗО
- «Отрубают» всех: Дачникам рассказали, как не стать должниками по энергии
- В Одинцово 27 детей отравились в детском саду
- Кабмин спишет 16 регионам 31 млрд рублей долга по бюджетным кредитам
- Прокурор потребовал оштрафовать Моргенштерна на 8,2 млн рублей
- Криптобиржа Grinex заявила о хищении средств россиян на миллиард рублей