ПВО сбила над российскими регионами 231 беспилотник ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 230 дронов ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
«В течение ночи... перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указали в ведомстве.
Дроны были сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областях, а также над Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, пишет RT. Кроме того, БПЛА ликвидировали в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.
Ранее в городе Стародуб Брянской области ВСУ атаковали автозаправочные станции, пострадали семь человек, в том числе подросток.
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