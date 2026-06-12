ПВО сбила над российскими регионами 231 беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 230 дронов ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«В течение ночи... перехвачен и уничтожен 231 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - указали в ведомстве.

Дроны были сбиты в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областях, а также над Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, пишет RT. Кроме того, БПЛА ликвидировали в Московском регионе, Крыму, Татарстане, над Азовским морем.

Ранее в городе Стародуб Брянской области ВСУ атаковали автозаправочные станции, пострадали семь человек, в том числе подросток.

