Бесплатный забег «На старт!» пройдет в Москве в пятый раз

Ежегодный массовый легкоатлетический забег «На старт!» состоится 20 июня в пяти парках Москвы. Принять участие в бесплатном забеге смогут все желающие старше четырех лет.

Мероприятие пройдет в разных округах столицы. На стадионе «Авангард», флагманской площадке, можно будет пробежать самую длительную дистанцию — 10 км. Также доступна регистрация на следующих площадках: центр проката «Поляны Бутово», парк 850-летия Москвы, парк «Северное Тушино» и парк Олимпийской деревни.

Организаторы мероприятия подготовили дистанции для разных возрастов и уровней подготовки. Для детей от 4 до 7 лет — семейный забег на 500 метров вместе с родителями. Детям от 8 до 12 лет доступна дистанция 1 км, а подросткам от 13 до 17 лет — 3 км. Для любителей бега старше 18 лет предлагаются дистанции 3 км и 5 км.

«“На старт!” — это не только спортивное соревнование, но и возможность провести время всей семьей. Каждый финишировавший участник получит памятную медаль. Победителей и призеров наградят медалями за 1, 2 и 3 места, дипломами и сувенирами от организаторов и партнеров. За участие в семейном забеге все маленькие участники тоже получат подарки — памятные медали и сувениры», — рассказывает куратор забега Дмитрий Иванов.

В этом году организаторы ожидают около 3000 участников. В 2025 году стартовало более 1300 человек, а в семейном забеге участвовало 110 детей.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. В день старта с собой нужно будет взять документ, удостоверяющий личность, оригинал и копию медицинской справки, а также полис обязательного или добровольного медицинского страхования.

Выдача стартовых номеров будет организована перед началом мероприятия. На флагманской локации она начнется в 08:00, на остальных площадках на час позже.

