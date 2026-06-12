СМИ: Илон Маск стал первым триллионером в истории

Бизнесмен Илон Маск стал первым в истории триллионером благодаря размещению акций его компании SpaceX на IPO. Об этом сообщает Reuters.

Организация разместила на бирже 555 555 555 ценных бумаг по $135 каждая. Акции SpaceX будут торговаться на электронной бирже Nasdaq.

По данным агентства, основная часть состояния американского бизнесмена связана со SpaceX, его долю оценивают в $866 млрд. После выхода компании на IPO стоимость активов бизнесмена превысила $1,1 трлн, пишет RT.

При этом газета Washington Post усомнилась в статусе Илона Маска как первого триллионера. По данным издания, что SpaceX выделила предпринимателю пакеты акций, которые принесут доход лишь при реализации амбициозных целей, в том числе колонизации Марса. Без их учета Маск якобы не может считаться триллионером.

Ранее бизнесмен высказал мнение, что лучшим способом справиться с безработицей из-за вытеснения человека с рынка труда искусственным интеллектом станет раздача денег правительством США населению.

