СМИ: Илон Маск стал первым триллионером в истории
Бизнесмен Илон Маск стал первым в истории триллионером благодаря размещению акций его компании SpaceX на IPO. Об этом сообщает Reuters.
Организация разместила на бирже 555 555 555 ценных бумаг по $135 каждая. Акции SpaceX будут торговаться на электронной бирже Nasdaq.
По данным агентства, основная часть состояния американского бизнесмена связана со SpaceX, его долю оценивают в $866 млрд. После выхода компании на IPO стоимость активов бизнесмена превысила $1,1 трлн, пишет RT.
При этом газета Washington Post усомнилась в статусе Илона Маска как первого триллионера. По данным издания, что SpaceX выделила предпринимателю пакеты акций, которые принесут доход лишь при реализации амбициозных целей, в том числе колонизации Марса. Без их учета Маск якобы не может считаться триллионером.
Ранее бизнесмен высказал мнение, что лучшим способом справиться с безработицей из-за вытеснения человека с рынка труда искусственным интеллектом станет раздача денег правительством США населению.
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