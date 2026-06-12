Шри-Ланка ведет переговоры с российским банком об упрощении платежей
Власти Шри-Ланки ведут переговоры с банком из России о возможности проведения платежей, чтобы облегчить жизнь туристов и студентов. Об этом рассказал замминистра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма республики Руван Ранасингхе.
«Как вы знаете, у российских туристов на Шри-Ланке существует ряд проблем с оплатой. Мы будем работать над решением этой ситуации с помощью LankaPay — национальной платежной системы Шри-Ланки», - отметил чиновник в беседе с РИА Новости.
Ранасингхе поделился, что Шри-Ланка ведет переговоры с банком-партнером из РФ. Название организации не раскрывается, пишет RT.
Замминистра выразил уверенность, что стороны добьются результата, по его словам, решение могут найти в ближайшее время.
Между тем министр энергетики Шри-Ланки Анура Карунатилаке заявил, что республика планирует оплачивать поставки нефти из России юанями.
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