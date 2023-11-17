Актер Петров вышел в свет с «внезапной» женой

Российский актер Александр Петров впервые вышел в свет со своей «внезапной» женой Викторией, сообщает «РЕН ТВ».

Фильм «Декабрь» с Петровым в роли Есенина выйдет в прокат в 2024 году

Это произошло на светском показе фильма «Дворец» Романа Полански. На кадрах видно, что девушка чувствует себя комфортно, позируя перед камерами, а за спинами репортеров обнимается с мамой Александра.

Новая новогодняя комедия Романа Полански «Дворец» в которой снялся Петров, выйдет в мировой прокат 23 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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