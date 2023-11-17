Актер Петров вышел в свет с «внезапной» женой

Это произошло на светском показе фильма «Дворец» Романа Полански. На кадрах видно, что девушка чувствует себя комфортно, позируя перед камерами, а за спинами репортеров обнимается с мамой Александра.

Новая новогодняя комедия Романа Полански «Дворец» в которой снялся Петров, выйдет в мировой прокат 23 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

