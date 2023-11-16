Фильм «Декабрь» с Петровым в роли Есенина выйдет в прокат в 2024 году

Он отметил, что премьера фильма должна состояться весной или осенью.

Кроме того, Шипенко рассказал, что не планирует отказываться от темы космоса после фильма «Вызов». Он не исключил, что может снять картину на эту тематику.

Ранее генеральный директор «Первого канала», продюсер Константин Эрнст заявил, что, возможно, вторая часть фильма «Вызов» будет снята на Луне. Космическую драму сняли на борту Международной космической станции. В работе над фильмом участвовали космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, передает «Радиоточка НСН».

