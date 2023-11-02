Комедия Романа Полански с Александром Петровым выйдет в прокат 23 ноября
Новая новогодняя комедия Романа Полански «Дворец» в которой снялся российский актер Александр Петров выйдет в мировой прокат 23 ноября, сообщает «Газета.ру».
Впервые фильм был показан на старейшем в мире Венецианском кинофестивале. Помимо Александра Петрова в нем снялись такие звезды, как Фанни Ардан и Микки Рурк.
По словам режиссера, он до последнего оттягивал реализацию этого проекта, но после 90-летнего юбилея понял, что больше возможности может уже и не представиться.
Кинокартина начинается с того, что в один из самых дорогих и фешенебельных отелей Швейцарии съезжаются миллиардеры и знаменитости со всего мира для самой необычной встречи Нового года.
Ранее модель Влада Рослякова сыграла принцессу Фиону в американском фильме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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