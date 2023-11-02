Комедия Романа Полански с Александром Петровым выйдет в прокат 23 ноября

Впервые фильм был показан на старейшем в мире Венецианском кинофестивале. Помимо Александра Петрова в нем снялись такие звезды, как Фанни Ардан и Микки Рурк.

По словам режиссера, он до последнего оттягивал реализацию этого проекта, но после 90-летнего юбилея понял, что больше возможности может уже и не представиться.

Кинокартина начинается с того, что в один из самых дорогих и фешенебельных отелей Швейцарии съезжаются миллиардеры и знаменитости со всего мира для самой необычной встречи Нового года.

Ранее модель Влада Рослякова сыграла принцессу Фиону в американском фильме, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

