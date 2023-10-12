Актер Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце»
В России начались съемки семейного блокбастера режиссера Карена Оганесяна «Стальное сердце», роль богатыря Ильи Муромца сыграет Владимир Любимцев, а его противника Соловья-разбойника - Никита Ефремов. Об этом сообщил ТАСС.
По словам Карена Оганесяна, фильм будет рассказывать про былинных героев. Он отметил, что ему, как режиссеру, хотелось заинтересовать современного зрителя. Оганесян указал, что для него важно, чтобы молодежь не только узнала про Илью Муромца и Соловья Разбойника, но также и полюбила их в современной интерпретации.
Действие фильма разворачивается в Древней Руси. Армия Соловья-разбойника осаждает Чернигов-град, при этом из защитников города устоять смог только Илья Муромец. В битве богатырь одерживает победу над злодеем, а разбойник клянется отомстить.
Ранее, 10 октября, сообщалось, что бюджет новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях составил свыше 1,2 миллиарда рублей. Фильм выйдет на большие экраны 25 января 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВТБ: Телефонные мошенники стали использовать музыку из рекламы банков
- Актер Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце»
- В Польше захотели выставить Украине счет и ряд условий за оказанную помощь
- СМИ: В Москве обнаружили тело полномочного министра посольства Эквадора
- В АТОР назвали стоимость путевок в Египет на ноябрьские праздники
- Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло в РФ на 31,8%
- В Нижегородской области пять человек пострадали при несчастном случае на заводе
- Минтранс: На границе с КНР модернизируют 11 пунктов пропуска до конца 2027 года
- Иран предложил свои транспортные коридоры для экспорта зерна из России
- СМИ: Производители предложили поднять минимальную цену водки до 301 рубля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru