Актер Никита Ефремов сыграет Соловья-разбойника в фильме «Стальное сердце»

По словам Карена Оганесяна, фильм будет рассказывать про былинных героев. Он отметил, что ему, как режиссеру, хотелось заинтересовать современного зрителя. Оганесян указал, что для него важно, чтобы молодежь не только узнала про Илью Муромца и Соловья Разбойника, но также и полюбила их в современной интерпретации.

Действие фильма разворачивается в Древней Руси. Армия Соловья-разбойника осаждает Чернигов-град, при этом из защитников города устоять смог только Илья Муромец. В битве богатырь одерживает победу над злодеем, а разбойник клянется отомстить.

Ранее, 10 октября, сообщалось, что бюджет новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях составил свыше 1,2 миллиарда рублей. Фильм выйдет на большие экраны 25 января 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

