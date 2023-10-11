Министр культуры Любимова посетила премьеру фильма «Смешарики снимают кино»
Закрытая премьера киноальманаха «Смешарики снимают кино» от ГК «Рики» состоялась 10 октября в Москве в кинотеатре «Художественный». Выход альманаха приурочен к 20-летию анимационного проекта «Смешарики».
Примечательно, что сценарий к одной из серий нового киноальманаха написал фантаст Сергей Лукьяненко.
«Со "Смешариками", как зритель, я уже 20 лет: на них росли мои дети и я вместе с ними. Хочу еще раз признаться в любви к проекту: мне никогда не работалось так легко в команде, как в этом альманахе. Надеюсь, впереди будет еще много неожиданного и интересного», - заявил он на премьере.
Премьеру киноальманаха посетила министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, на премьеру пришли звездные гости, в частности, Эвелина Блёданс, Владимир Левкин, Никита Волков, Елена Захарова, Елена Переверзева, Анастасия Гребенкина, Элина Шульц и другие.
В широкий прокат «Смешарики снимают кино» выйдет 12 октября. Для эпизода «Героические хроники героев» лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал трек «Таверна», который вдохновлен ирландскими мотивами и воссоздает атмосферу готической сказки.
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