Министр культуры Любимова посетила премьеру фильма «Смешарики снимают кино»

Примечательно, что сценарий к одной из серий нового киноальманаха написал фантаст Сергей Лукьяненко.

«Со "Смешариками", как зритель, я уже 20 лет: на них росли мои дети и я вместе с ними. Хочу еще раз признаться в любви к проекту: мне никогда не работалось так легко в команде, как в этом альманахе. Надеюсь, впереди будет еще много неожиданного и интересного», - заявил он на премьере.

Премьеру киноальманаха посетила министр культуры Ольга Любимова. Кроме того, на премьеру пришли звездные гости, в частности, Эвелина Блёданс, Владимир Левкин, Никита Волков, Елена Захарова, Елена Переверзева, Анастасия Гребенкина, Элина Шульц и другие.

В широкий прокат «Смешарики снимают кино» выйдет 12 октября. Для эпизода «Героические хроники героев» лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал трек «Таверна», который вдохновлен ирландскими мотивами и воссоздает атмосферу готической сказки.

