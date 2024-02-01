Евгений Цыганов посмеялся над критиками фильма «Мастер и Маргарита»

Он опубликовал кадр из знаменитой экранизации Владимира Бортко повести Булгакова «Собачье сердце», где персонаж Филипп Преображенский о чем-то задумался. Под ним Цыганов сделал надпись, отсылающую к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были…» — написал он.

Ранее режиссер Андрей Кончаловский отказался смотреть «Мастера и Маргариту» режиссера Локшина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

