Евгений Цыганов посмеялся над критиками фильма «Мастер и Маргарита»
Актер Евгений Цыганов, исполнивший роль Мастера в фильме Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по произведению Михаила Булгакова, ответил всем критикам кинокартины в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Он опубликовал кадр из знаменитой экранизации Владимира Бортко повести Булгакова «Собачье сердце», где персонаж Филипп Преображенский о чем-то задумался. Под ним Цыганов сделал надпись, отсылающую к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Откуда столько знатоков Булгакова? Нормальные же казанские пацаны все еще недавно были…» — написал он.
Ранее режиссер Андрей Кончаловский отказался смотреть «Мастера и Маргариту» режиссера Локшина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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