Ахеджакова заявила об уходе из театра «Современник»

Как рассказала Ахеджакова, она приняла решение об уходе из театра и написала заявление еще 10 марта. Артистка планирует заниматься гастрольной деятельностью, но не будет покидать Россию.

Лия Ахеджакова, которая ранее критиковала специальную военную операцию и была исключена из репертуара «Современника», 10 марта попрощалась с театром в открытом письме. При этом представитель «Современника» сообщил, что артистка остается в труппе.

