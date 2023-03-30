Ахеджакова заявила об уходе из театра «Современник»

Народная артистка России Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра «Современник». Об этом актриса сообщила в беседе с «Новой газетой» (лишена регистрации в качестве СМИ).

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Как рассказала Ахеджакова, она приняла решение об уходе из театра и написала заявление еще 10 марта. Артистка планирует заниматься гастрольной деятельностью, но не будет покидать Россию.

Лия Ахеджакова, которая ранее критиковала специальную военную операцию и была исключена из репертуара «Современника», 10 марта попрощалась с театром в открытом письме. При этом представитель «Современника» сообщил, что артистка остается в труппе.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:АктрисаТеатрыСовременник

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