Ахеджакова заявила об уходе из театра «Современник»
Народная артистка России Лия Ахеджакова написала заявление об увольнении из театра «Современник». Об этом актриса сообщила в беседе с «Новой газетой» (лишена регистрации в качестве СМИ).
Как рассказала Ахеджакова, она приняла решение об уходе из театра и написала заявление еще 10 марта. Артистка планирует заниматься гастрольной деятельностью, но не будет покидать Россию.
Лия Ахеджакова, которая ранее критиковала специальную военную операцию и была исключена из репертуара «Современника», 10 марта попрощалась с театром в открытом письме. При этом представитель «Современника» сообщил, что артистка остается в труппе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru