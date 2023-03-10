СМИ: народная артистка РФ Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника»

Также в издании было размещено открытое письмо актрисы, в котором она попрощалась со сценой театра «Современник», которая давала ей «возможность исповедаться, объясниться в любви».

«Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — написала Ахеджакова.

Ранее с репертуара «Современника» был снят последний спектакль с участием Ахеджаковой — «Игра в джин». После этого 84-летняя народная артистка заявила, что у неё не осталось постановок в театре, сообщает RT.

