СМИ: народная артистка РФ Ахеджакова попрощалась со сценой «Современника»

Народная артистка России Лия Ахеджакова поблагодарила «Новую газету» (в 2022 году была лишена регистрации) за собранные для неё письма читателей, сообщает РБК.

Ахеджакова заявила, что не может эмигрировать из-за возраста

Также в издании было размещено открытое письмо актрисы, в котором она попрощалась со сценой театра «Современник», которая давала ей «возможность исповедаться, объясниться в любви».

«Моя дорогая, любимая сцена — ты мне давала возможность исповедаться, объясниться в любви людям, которых я люблю, ценю, уважаю, какие драматурги! Какие режиссеры! Какие партнеры!» — написала Ахеджакова.

Ранее с репертуара «Современника» был снят последний спектакль с участием Ахеджаковой — «Игра в джин». После этого 84-летняя народная артистка заявила, что у неё не осталось постановок в театре, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:КультураЛия АхеджаковаТеатрыСовременникНародный Артист
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