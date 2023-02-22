Ахеджакова заявила, что не может эмигрировать из-за возраста

Народная артистка РФ, актриса Лия Ахеджакова заявила, что пока отказывается покидать Россию. Об этом сообщает Starhit.

Ахеджакова опровергла Миронова и отказалась отвечать Брыльске

Ранее 84-летняя артистка критиковала российскую специальную военную операцию. Позже Ахеджакову исключили из репертуара театра «Современник», напоминает «Свободная пресса».

Как отметила актриса, ей предлагали уехать из России, но пока она не готова эмигрировать.

«Дима Крымов (режиссер и художник Дмитрий Крымов. - НСН) уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст», — рассказала Ахеджакова.

По словам артистки, «все кончено», при этом Ахеджакова еще не решила, чем будет заниматься и где продолжит карьеру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭмиграцияЛия АхеджаковаАктриса
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры