Ахеджакова заявила, что не может эмигрировать из-за возраста
Народная артистка РФ, актриса Лия Ахеджакова заявила, что пока отказывается покидать Россию. Об этом сообщает Starhit.
Ранее 84-летняя артистка критиковала российскую специальную военную операцию. Позже Ахеджакову исключили из репертуара театра «Современник», напоминает «Свободная пресса».
Как отметила актриса, ей предлагали уехать из России, но пока она не готова эмигрировать.
«Дима Крымов (режиссер и художник Дмитрий Крымов. - НСН) уже предложил мне приехать к нему в Америку, где он поставит для меня спектакль. Но у меня нет сил на это, не тот возраст», — рассказала Ахеджакова.
По словам артистки, «все кончено», при этом Ахеджакова еще не решила, чем будет заниматься и где продолжит карьеру.
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