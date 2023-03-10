СМИ: в «Современнике» опровергли информацию об увольнении Ахеджаковой
10 марта 202316:52
Представитель театра «Современник» заявил, что народная артистка России Лия Ахеджакова остаётся в труппе, сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства отметил, что информация об увольнении актрисы не соответствует действительности.
«Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра «Современник», - заключил представитель театра.
Ранее Ахеджакова написала открытое письмо, в котором она попрощалась со сценой театра «Современник», сообщает НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru