СМИ: в «Современнике» опровергли информацию об увольнении Ахеджаковой

Представитель театра «Современник» заявил, что народная артистка России Лия Ахеджакова остаётся в труппе, сообщает РИА Новости.

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Собеседник агентства отметил, что информация об увольнении актрисы не соответствует действительности.

«Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра «Современник», - заключил представитель театра.

Ранее Ахеджакова написала открытое письмо, в котором она попрощалась со сценой театра «Современник», сообщает НСН.

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