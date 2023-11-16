Адвокат Шатуновых: состоялся суд касательно прав на песни «Ласкового мая»
В Ленинском районном суде Ставрополя прошло предварительное слушание по делу о признании за семьей исполнителя Юрия Шатунова прав на 23 песни, созданные Сергеем Кузнецовым, одним из основателей «Ласкового мая», сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Шатуновых Сергея Васильева.
Правозащитник напомнил, что Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов 1 октября 2019 года заключили договор, на основании которого музыкант и исполнял песни. После смерти певца образовалось наследство, которое, однако, ставится под сомнение продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным.
Ранее поклонники Шатунова раскритиковали вечер памяти артиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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